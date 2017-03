Trama del film Sfashion

La protagonista del film Ŕ Evelyn, una donna aziendalista, elegante e colta. Evelyn Ŕ un'imprenditrice di terza generazione che porta avanti una storica azienda di moda ereditata dal nonno. Il nonno di Evelyn fu un uomo forte, Cavaliere della Patria e ideatore di un Brand geniale della moda ed Evelyn ne era immensamente legata. Evelyn, nei suoi fantastici sogni, parla spesso con il nonno e a lui si ispira completamente: Ŕ come se il nonno le donasse sicurezza dall'aldilÓ. Evelyn Ŕ amministratrice delegata dell'azienda ma non disdegna di occuparsi della creativitÓ e segue con interesse il lavoro dei suoi stilisti. Ha un legame molto umano con i suoi dipendenti che adora e chiama sempre per nome, dal primo all'ultimo. Evelyn ha un mentore oltre che amico fidato, Bartolomeo, esperto contabile e responsabile amministrativo. Il rapporto speciale e di estrema fiducia tra Evelyn e Bartolomeo ha radici lontane: Bartolomeo frequenta l'azienda sin da bambino e ha ricevuto la sua formazione aziendale ad opera del grande nonno proprio negli anni in cui si registrava il boom economico del Made in Italy. Bartolomeo Ŕ l'angelo custode di Evelyn. L'azienda Ŕ in piena bufera finanziaria a causa della crisi e della pressione fiscale esagerata. Evelyn Ŕ giunta persino a vivere all'interno dell'azienda pur di salvarla. La crisi si ripercuote fortemente nella vita affettiva e familiare di Evelyn. Per questo la vediamo single, sola e confusa e alle prese con un matrimonio ormai finito, quello con l'ex marito Stefano di cui Ŕ ancora profondamente innamorata...

