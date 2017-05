Trama del film Scappa - get out

Per Chris, giovane afro-americano, e la fidanzata bianca Rose Ŕ giunto il momento di conoscere i rispettivi genitori quando lei lo invita per un weekend nella sua tenuta di famiglia. Dapprima Chris intravede nel comportamento eccessivamente accomodante dei genitori di Rose un tentativo nervoso di far fronte alla relazione interrazziale della figlia ma, man mano che il fine settimana procede, una serie di inquietanti scoperte lo portano a una veritÓ che mai avrebbe potuto immaginare.

