Trama del film Saturday fiction

Shanghai, 1941. L'attrice Jean Yu lavora sotto copertura raccogliendo informazioni per gli Alleati mentre recita in una nuova rappresentazione diretta da un suo ex. Nessuno sa quale sia il suo vero scopo e, muovendosi in un clima di sospetti e apparenze, scopre il piano giapponese per attaccare Pearl Harbor. Comincia allora a porsi domande sulla necessitÓ di condividere l'informazione.

