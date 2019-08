Trama del film Rialto

Colm Ŕ un uomo sulla quarantina, sposato e padre di due adolescenti. Ancora in preda al dolore per la morte del padre - una figura distruttiva nella sua vita - Colm fa fatica a relazionarsi con il figlio mentre una recente acquisizione minaccia il suo posto di lavoro. Incapace di condividere la sua vulnerabilitÓ con la moglie, Colm nel bel mezzo della sua crisi fa del sesso con un giovane di nome Jay, circostanza che avrÓ in lui un profondo impatto.

