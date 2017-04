Trama del film Raffaello - il principe delle arti in 3d

Raffaello il Principe delle Arti in 3D, prodotto da Sky 3D, con Sky Cinema e Sky Arte, segue il percorso tracciato dai 3 precedenti progetti, con un ulteriore apporto innovativo che pone l'accento su un aspetto ancora pi¨ cinematografico: Ŕ un connubio tra digressioni artistiche, affidate a celebri storici dell'arte, raffinate ricostruzioni storiche, che garantiscono un coinvolgimento intimo ed emotivo, e le pi¨ evolute tecniche di ripresa cinematografica in 3D ed UHD per un'esperienza visiva totalizzante e coinvolgente.

