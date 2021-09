Trama del film Quo vadis, aida?

L'esercito serbo ha occupato Srebrenica. Aida, un'insegnante di inglese di mezza etÓ con il marito e i due figli oramai grandi, cerca rifugio e protezione in una base ONU. Lavorando come traduttrice per le Nazioni Unite, Aida si sente al sicuro. Tuttavia, l'apparato di protezione ed empatia intorno a lei inizia pian piano a crollare: Aida dovrÓ allora pensare a come salvare la sua famiglia.

Sei un blogger? Copia la scheda del film