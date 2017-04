Trama del film Power rangers

Reboot cinematografico della popolare serie tv americana ispirata ai Super Sentai giapponesi. Nell'immaginaria cittadina di Angel Grove, cinque adolescenti ribelli con problemi di integrazione, vengono scelti dal Destino per vestire i panni della nuova generazione di Power Rangers, guerrieri mascherati chiamati a proteggere la terra dalle forze del male. Il male, questa volta, si presenta sotto le avvenenti sembianze della potente strega intergalattica Rita Repulsa che, sconfitta dalla vecchia squadra di eroi, Ŕ in cerca di vendetta. Grazie alle incredibili capacitÓ acquisite e all'aiuto indispensabile del mentore Zordon, i ragazzi capiscono che l'unico modo per difendere il pianeta dagli attacchi alieni Ŕ unire le forze e fidarsi l'uno dell'altro.

