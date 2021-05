Trama del film Senza rimorso

Quando una squadra di soldati russi uccide la sua famiglia in una rappresaglia per il suo ruolo in unĺoperazione top-secret, il sergente capo John Kelly (Michael B. Jordan) cerca gli assassini a qualsiasi costo. Unendo le forze con una compagna dei Navy Seal (Jodie Turner-Smith) e un misterioso agente della CIA (Jamie Bell), nella sua missione Kelly rivela involontariamente un complotto che minaccia di travolgere gli Stati Uniti e la Russia in una guerra totale. Combattuto tra l'onore personale e la lealtÓ verso il suo paese, Kelly deve affrontare i nemici senza alcun rimorso se vuole evitare un disastro e rivelare i potenti che si celano dietro la cospirazione.

