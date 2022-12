Trama del film Perfetta illusione

Toni conduce con la moglie Paola una vita normale ma piena di entusiasmo e di passione. L'incontro casuale con la giovane e facoltosa Chiara riaccenderÓ in lui la voglia di riscattarsi e costruire una nuova vita realizzando il suo sogno segreto di diventare un artista. Le vite dei tre si intrecceranno in un pericoloso triangolo amoroso che cambierÓ per sempre il corso delle loro vite.

Sei un blogger? Copia la scheda del film