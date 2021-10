Trama del film A chiara

Chiara sente che c'Ŕ qualcosa che non va. Ha degli strani presentimenti che non riesce a spiegare alla madre e alla sorella. Durante la notte, dopo aver sentito una concitata discussione fra i suoi genitori, e dopo avere assistito a un episodio sconcertante, il suo mondo comincia a ribaltarsi e le sue sicurezze a venir meno. RealtÓ e sogno si confondono e la vita di Chiara sarÓ cambiata per sempre.

Sei un blogger? Copia la scheda del film