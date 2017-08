Trama del film Open water 3 - cage dive

Tre amici californiani si recano in Australia per girare un video subacqueo sulle loro immersioni tra gli squali, da utilizzare poi come provino per un reality show estremo chiamato Shark Cage Dive. Qualcosa per˛ non va per il verso giusto, la loro imbarcazione viene sorpresa da un'enorme onda che spazza via ogni cosa. I tre rimangono quindi soli in mazzo all'oceano in balýa degli squali affamati. Riusciranno a salvarsi?

Film collegati a OPEN WATER 3 - CAGE DIVE

Sei un blogger? Copia la scheda del film