Trama del film Nessuno deve sapere

Il film vede protagonista Phil, un robusto e tatuato belga ultracinquantenne che da tempo si Ŕ rifugiato in mezzo alla bellezza selvaggia e genuina dell'Isola di Lewis, in Scozia, nell'arcipelago delle Ebridi, fuggendo da chissÓ quale misterioso o controverso passato. Da anni l'uomo, taciturno e solitario, lavora presso una fattoria che alleva montoni, che fa capo ad una antica famiglia di protestanti nativi del luogo. Un giorno l'uomo viene colto improvvisamente da un ictus, che lo lascia inerme a pochi passi dal mare. Soccorso e portato in ospedale, l'uomo si riprende, ma l'amnesia totale che il colpo gli ha procurato, lo rende vulnerabile ed incerto, al punto da dover essere inizialmente sorvegliato in modo pressochÚ costante. Ci penserÓ la matura ma ancor piacente figlia dell'anziano e severo proprietario della fattoria ad occuparsi di Phil. Poco per volta gli racconterÓ della relazione segreta che sarebbe intercorsa tra loro prima della malattia...

