Trama del film Nell'erba alta

Becky e Cal, un fratello e una sorella, sono in viaggio verso la California quando per via della gravidanza di lei si fermano in un campo di erba alta in Kansas. Qui, sentono una voce, proveniente da qualche parte nelle vicinanze, chiedere aiuto. decidono cosý di avventurarsi tra l'erba scoprendo segreti molto pi¨ oscuri di quelli che avrebbero mai potuto immaginare. Realizzeranno presto che trovare la via d'uscita non sarÓ cosý semplice.

