Trama del film Mur

Marzo 2022, da pochi giorni la Russia ha invaso l'Ucraina e l'intera Europa si Ŕ mobilitata per dare asilo ai rifugiati. Il Paese che si Ŕ distinto per tempestivitÓ e generositÓ Ŕ stata la Polonia, lo stesso Paese che ha appena iniziato la costruzione del muro pi¨ costoso d'Europa per impedire l'entrata di altri rifugiati. Una striscia di terra che corre lungo tutto il confine bielorusso, chiamata zona rossa, impedisce a chiunque di avvicinarsi e vedere la costruzione del Muro, il protagonista della storia raccontata in questo film.

Sei un blogger? Copia la scheda del film