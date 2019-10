Trama del film Downton abbey

Basato sulla popolarissima serie TV britannica, ambientata allĺinizio del XX Secolo nello Yorkshire. Protagonista Ŕ ancora una volta la famiglia Crawley e la servit¨ che lavora per essa presso la splendida tenuta Downton Abbey nella campagna inglese. Siamo nel 1927 quando un evento sconvolge la quiete del gruppo aristocratico: il conte di Grantham, Robert Crawley (Hugh Bonneville), riceve una lettera direttamente da Buckingham Palace, nella quale viene comunicato che re Giorgio V e la sua famiglia reale faranno visita alla dimora. Questo vuol dire che i veri reali soggiorneranno da coloro che hanno sempre vissuto da reali. La notizia li getta nella confusione pi¨ totale e in breve tempo la tenuta viene popolata dal maggiordomo e da altri dipendenti del re, che si prodigano per far sý che tutto sia pronto per il grande arrivo.

