Trama del film Mechanic: resurrection

Arthur Bishop (Jason Statham) Ŕ tra i sicari pi¨ richiesti al mondo: meticoloso, non sbaglia un colpo ed Ŕ specializzato nel far sembrare gli assassinii dei normali incidenti. Anche se uscito dal "business" Arthur sarÓ costretto a tornarci per un'ultima missione: completare una serie di omicidi, uccidendo gli uomini pi¨ pericolosi al mondo, senza che l'FBI si accorga che i colpi portano la sua inconfondibile "firma".

