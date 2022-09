Trama del film Margini

Edoardo, Iacopo e Michele sono tre giovani amici che vivono a Grosseto, nella bella e tranquilla provincia toscana, nota per i suoi paesaggi, la natura, il suo mare. Ma la cittadina va loro stretta: stanchi di esibirsi tra sagre e feste paesane, accoglieranno come un'opportunità imperdibile andare a suonare a Bologna per aprire il concerto dei Defense, famosa band hardcore americana. Improvvisamente, però, il concerto viene annullato. I tre amici, senza darsi per vinti, si lanceranno allora in un'impresa ambiziosa ma non impossibile: portare i Defense a Grosseto. La band accetta, ma i paradossi della vita in provincia renderanno l'impresa decisamente più ardua del previsto, rischiando perfino di mettere a rischio l'amicizia tra i tre giovani.

