Trama del film L'uomo senza gravita'

Oscar viene alla luce in una notte tempestosa, nell'ospedale di un piccolo paese e da subito si capisce che c'Ŕ qualcosa di straordinario in lui: non obbedisce alla legge di gravitÓ. Fluttua in aria, si libra nella stanza pi¨ leggero di un palloncino, di fronte allo sguardo incredulo della madre e della nonna. Le due donne fuggono con il neonato e decidono di tenerlo nascosto agli occhi del mondo per molti, molti anni. Solo la piccola Agata conosce il suo segreto. Fino al giorno in cui Oscar decide che tutto il mondo deve conoscere chi Ŕ davvero "L'Uomo senza GravitÓ".

