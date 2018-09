Trama del film L'uomo che sorprese tutti

Il quarantenne Egor Korshunov Ŕ una guardia forestale siberiana che lavora in una compagnia ambientale locale, combattendo senza paura contro i bracconieri nella taiga. Buon padre di famiglia, Ŕ rispettato dai suoi compaesani ed Ŕ inattesa di un secondo figlio dalla moglie Natalia quando scopre di avere un cancro terminale e due soli mesi di vita. Senza altre opzioni a disposizione, decide di tentare un ultimo disperato passo: cambiare del tutto identitÓ per ingannare la morte, come fece un leggendario eroe della mitologia siberiana.

