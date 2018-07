Trama del film Le ultime 24 ore

Dopo che un intervento chirurgico sperimentale lo riporta in vita per un solo giorno, il killer Travis Conrad ha 24 ore di tempo per collaborare con la super spia che lo ha ucciso, vendicarsi della potente organizzazione criminale che gli ha assassinato moglie e figlio e cercare redenzione per i suoi peccati.

Sei un blogger? Copia la scheda del film