Trama del film L'amore non si sa

Denis, musicista e donnaiolo, lavora e si diverte sulla scia del business neomelodico gestito dalla malavita, senza farsi troppe domande. Quando si trova, suo malgrado, all'interno di un regolamento di conti, Denis non pu˛ fare a meno di accorgersi che il futuro non pu˛ esistere finchÚ continuerÓ a camminare nel bagnasciuga delle logiche omertose. Grazie all'amore per Marian, travolgente e passionale, Denis troverÓ la forza di ribellarsi alla cricca di "onesti" criminali che abitavano abusivamente la sua vita. E lo farÓ a modo suo: senza eroismi, tragedie o ripensamenti. Pura forza dell'istinto. Pura forza dell'amore.

