Trama del film Le mans '66 - la grande sfida

Basato sull'incredibile storia vera del visionario designer di automobili Carroll Shelby (Damon) e dell'intrepido pilota britannico Ken Miles (Bale), che insieme si batterono contro l'interferenza delle corporation, le leggi della fisica e i loro demoni personali per costruire una rivoluzionaria auto da corsa per la Ford Motor Company e sfidare le imbattibili auto di Enzo Ferrari alla 24ore di Le Mans in Francia nel 1966.

