Trama del film Le favolose

Succede spesso che in punto di morte le persone trans vengano private della loro identitÓ. Le famiglie si vergognano, i funerali avvengono in gran segreto e sulle lapidi Ŕ inciso il nome che avevano prima della transizione vanificando con violenza tutto il percorso compiuto. ╚ quello che accade anche ad Antonia. Le sue amiche si riuniscono per rievocarla, nel tentativo di restituirle la sua identitÓ negata. Le protagoniste, stelle della sconfinata costellazione trans, nel mettere in scena questa storia, la intrecciano con il loro vissuto raccontando storie e ricordi dei loro percorsi.

Sei un blogger? Copia la scheda del film