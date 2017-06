Trama del film Le ardenne - oltre i confini dell'amore

Dopo aver commesso un crimine, Dave scappa via con la fidanzata di suo fratello Kenny, Sylvie, mentre proprio Kenny viene arrestato e trascorre in prigione quattro anni. Quando Kenny torna libero, sforzandosi di restare sulla retta via, Dave e Sylvie vivono insieme ma lottano per mantenere segreta la loro relazione. Ben presto, il passato tornerÓ a bussare alle loro porto e, pur di fronte al diniego di Sylvie, Kenny non Ŕ disposto ad accettare che tra loro due sia finita.

Sei un blogger? Copia la scheda del film