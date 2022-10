Trama del film La stranezza

1920. In Sicilia per un breve soggiorno, Luigi Pirandello s'imbatte in un imprevisto che lo porterÓ a incontrare due singolari figure di teatranti, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due dilettanti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo. L'incontro tra il geniale autore dei "Sei personaggi in cerca d'autore" e questa scalcinata compagnia amatoriale sarÓ foriero di molte sorprese.

