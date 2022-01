Trama del film La notte piu' lunga dell'anno

Il film si svolge tutto in una notte: la notte più lunga dell'anno, tra il 21 e il 22 di dicembre (solstizio d'inverno) quando il sole tramonta intorno alle ore 16.30 e sorge all'indomani alle ore 7.30. Una lunga notte, nella quale si intrecciano, anche solo per sfiorarsi, storie, destini, inquietudini, drammi di una città di provincia del Sud (Potenza). Quindici ore di buio ininterrotto dunque in cui il destino umano si fa eccezionale, poiché la notte fa perdere gli ancoraggi del giorno e quattro vicende personali - all'improvviso - subiscono un’accelerazione.

