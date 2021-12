Trama del film Spider-man: no way home

In seguito agli eventi di Spider-Man: Far from Home, la vita di Peter Parker viene stravolta dopo che Mysterio rivela al mondo la sua identità. Peter chiede aiuto a Stephen Strange affinché usi la magia per far scordare a tutti la sua identità. Ma l'incantesimo non va come previsto e Peter si ritrova a dover affrontare nemici da altri universi ed a scoprire cosa significa davvero essere Spider-Man.

Film collegati a SPIDER-MAN: NO WAY HOME

Sei un blogger? Copia la scheda del film