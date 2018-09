Trama del film L'annuncio

22 maggio 1963. Insoddisfatti della situazione sociale e politica esistente in Turchia, un gruppo di ufficiali militari ha pianificato un colpo di stato per abbattere il governo ad Ankara. Nel frattempo, a Istanbul, i loro cospiratori hanno intrapreso una missione per rilevare la stazione radio nazionale e fare un annuncio formale sul colpo di stato. Ma niente va per secondo i piani. Di fronte a una serie di ostacoli, tra cui un improvviso acquazzone, l'assenza del tecnico della stazione radio, un tradimento, la mancanza di feedback da parte di Ankara, i cospiratori dovranno fare del loro meglio per riuscire nell'impresa, anche mentire. Basato su eventi reali e raccontati nel corso di una sola notte.

