Trama del film Jane by charlotte

Il documentario Ŕ incentrato su Jane Birkin, l'attrice britannica naturalizzata francese, raccontata qui da sua figlia, che si cimenta per la prima volta nella regia per racconta questa donna come mai fatto prima. La stessa Gainsbourg ha iniziato a riprendere sua madre nel 2021, anno in cui l'attrice ha avuto un leggero ictus da cui si Ŕ ripresa molto rapidamente. Filmandola, Charlotte ha cominciato a guardarla con uno sguardo registico, come mai aveva fatto prima di quel momento.

