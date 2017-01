Trama del film Il ragno rosso

Cracovia, anni '60. Il giovane Karol Ŕ un tuffatore esperto e di buona famiglia. Una sera, al luna park, scopre casualmente il corpo di un bambino assassinato e, poco dopo, un uomo che si allontana silenziosamente dal parco divertimenti. Il ragazzo non avvisa le autoritÓ e decide di agire da solo per rintracciare l'uomo misterioso e scoprire se Ŕ il serial killer soprannominato "il ragno rosso" che sta seminando il panico in cittÓ. Karol e l'uomo si incontrano, si studiano e prende corpo una vicenda inaspettata e dura, giocata sui risvolti psicologici pi¨ reconditi dei due protagonisti.

