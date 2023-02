Trama del film Il boemo

Il film racconta la storia del compositore Josef Myslivecek (Vojtech Dyk) che nel 1764 lascia Praga, la sua cittŕ, per andare a Venezia dove la sua vita cambierŕ totalmente. Quando arriva in Italia, Josef č giovane e squattrinato. Tenta a fatica di introdursi nei circoli musicali, ma viste le sue origini straniere e il suo cognome impronunciabile, finirŕ per essere soprannominato il Boemo. La grande svolta sarŕ segnata dal suo incontro con una Marchesa a una festa in maschera.

