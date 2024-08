Trama del film Invelle

1918. Zelinda è una bambina contadina orfana di madre, mentre il padre è dovuto partire per la guerra. È costretta a smettere l'infanzia per occuparsi della casa, dei fratelli, della stalla e delle bestie. Un giorno Zelinda torna ad avere una madre e un padre: alla fiera del paese la bambina si stringe al babbo e spalanca gli occhi per far posto a tutte le cose che gli si parano davanti. Vere o immaginate che fossero, Zelinda quelle cose ormai le ha viste e si è fatta una sua idea di come gira il mondo.

