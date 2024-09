Trama del film Taxi monamour

L'incontro tra due donne solo apparentemente diverse tra loro. Anna è in conflitto con se stessa e con la propria famiglia, affrontando in solitudine la propria malattia; Cristi, invece, fugge da una guerra che la tiene lontana da casa. Tutti consigliano ad Anna di seguire il suo compagno in un viaggio di lavoro, e a Cristi di restare al sicuro in Italia. L'incontro tra le due, seppur breve, sarà un tuffo nella libertà.

