Trama del film The crow - il corvo

Le anime gemelle Eric Draven e Shelly Webster vengono brutalmente assassinate quando i demoni del suo oscuro passato li raggiungono. Avendo la possibilità di salvare il suo vero amore sacrificando se stesso, Eric si mette in viaggio per vendicarsi spietatamente dei loro assassini, attraversando i mondi dei vivi e dei morti per rimediare alle cose sbagliate.

