Trama del film Il magico mondo di billie

Billie è una bambina sveglia e in gamba che, dopo la morte della mamma, vive sola con il padre. Dopo l’ennesimo litigio viene avvicinata da due misteriosi personaggi, Gregory e Florence, che la rapiscono con la promessa di esaudire ogni suo desiderio. I due lavorano per conto di Lord Domino, uno stregone che vuole usare la piccola per realizzare il suo piano di dominio del mondo. Billie insieme a Jordan, uno degli altri bambini rapiti, cercherà di liberarsi e sventare il piano dello stregone. Nella sua impresa sarà aiutata da Johnny Puff, il suo pupazzo animato dalla magia.

