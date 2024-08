Trama del film Paradox effect

Una donna (Kurylenko) è costretta ad affrontare un pericoloso boss (Keitel) che ha rapito la sua giovane figlia e la tiene in ostaggio per il riscatto. La donna fa squadra con un agente corrotto dell’Interpol, il cui figlio è anch’esso tenuto in ostaggio, per truffare vari criminali e con i soldi ricavati, riuscire a salvare la bambina. In un’ora di tempo dovranno riuscire a salvare le loro famiglie dall’ira di Keitel.

