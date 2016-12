Trama del film I cantastorie

Angelo (David Coco), impresario di successo a Roma e la moglie Anna (Tiziana Lodato), giovane avvocato in carriera, devono fare i conti con la crisi economica che attanaglia l'Italia, causando la perdita del lavoro dell'uomo - che finisce col fare il manovale alle dipendenze di un suo ex operaio - e anche la fine del loro amore. Anna lascia Angelo e lui decide di ritornare in Sicilia, dopo trent'anni di assenza, con la figlia Maria Teresa (M.T. Esposito), che lo segue nell'avventura. Fino a quando un furgone e un anziano cantastorie gli cambiano la vita...

