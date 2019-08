Trama del film Goldstone

Il detective indigeno Jay Swan arriva nella cittÓ di frontiera di Goldstone per seguire il caso di una persona scomparsa. Quello che sembra un semplice lavoro di routine si tramuta presto in un'indagine su una rete di crimine e corruzione. Jay sarÓ dunque costretto a mettere da parte le differenze e i contrasti per iniziare a collaborare con il giovane poliziotto locale Josh, in modo che insieme possano riportare la giustizia nella cittadina.

