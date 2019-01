Trama del film Glass

Crossover/sequel di due thriller diretti da M. Night Shyamalan (Unbreakable e Split) con protagonisti Bruce Willis e James McAvoy. Quindici anni dopo lo scontro con lo spietato "uomo di vetro" alias Elijah Price (Samuel L. Jackson), David Dunn (Willis) guarda per caso un notiziario in una tavola calda: il feroce killer smascherato in Tv non Ŕ altri che Kevin Wendell Crumb (McAvoy), dominato dalla feroce "Bestia" che ha seminato morte nel seminterrato dello zoo dove lavorava. Glass vede "l'indistruttibile" guardia di sicurezza dotata di abilitÓ sovrumane, cercare di arginare la furia distruttiva dell'assassino soprannominato "Orda", per via delle molteplici personalitÓ infestanti.

