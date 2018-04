Trama del film Ghost stories

Lo scettico professor Phillip Goodman Ŕ un docente di psicologia che non crede ai fenomeni soprannaturali. L'arrivo di una misteriosa lettera che contiene informazioni su tre casi mai risolti, lo porterÓ ad imbarcarsi in un viaggio alla scoperta di ci˛ che non pu˛ essere spiegato.

