Trama del film Effetto domino

In un centro termale che sopporta il turismo di massa, un costruttore e il suo collaboratore coltivano un progetto ambizioso: trasformare venti alberghi abbandonati in residenze di lusso per pensionati facoltosi. La mancanza di sostegno finanziario da parte delle banche e degli investitori innescherÓ per˛ un effetto domino con conseguenze disastrose.

