Trama del film Di tutti i colori

Il film segue la storia di Giorgio (Andrea Preti) Ŕ un giovane ambizioso disposto a tutto pur di trovare lavoro all'interno di una casa di moda, persino fingersi gay. Olga (Olga Pogodina), invece, Ŕ una ragazza russa, arrivata in Italia per ricoprire il ruolo di vice presidente nella stessa maison a cui ambisce Giorgio. Ma, per conquistare il suo cuore, il giovane sarÓ costretto a lottare con la sinceritÓ...

