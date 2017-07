Trama del film Chips - (dis)ordine pubblico

Scritto, diretto e interpretato da Dax Shepard, CHiPs è il remake sguaiato, comico-demenziale della serie tv culto degli anni settanta. Jon Baker (Shepard) e Frank "Ponch" Poncherello (Michael Peña) si arruolano per motivi diversi tra le forze della California Highway Patrol (CHP) di Los Angeles. Il novellino Baker, ex motociclista professionista, dopo una serie di infortuni e la perdita degli sponsor che hanno dato slancio alla sua carriera, sta tentando di lasciarsi alle spalle le spericolate acrobazie su due ruote e trasformare il talento sportivo in una vera professione. Decide così di abbandonare i circuiti sterrati per le strade asfaltate, di inforcare un nuovo modello di motocicletta e rispettare i limiti di velocità. Che questo non riesca a salvare anche il suo matrimonio a pezzi? Il partner che gli viene assegnato, Ponch (che nella serie era interpretato da Erik Estrada) è un agente FBI sotto copertura, infiltrato per verificare la presenza di agenti corrotti e invischiati in una recente rapina multimilionaria. La recluta inesperta e il temprato professionista dovranno sforzarsi di fare squadra, nonostante la loro diversità sia frequente motivo di scontri al sapore di battutine sconce. Ma l'abilità di Baker sulle due ruote e l'esperienza di Ponch in strada potrebbero essere la chiave di una collaborazione altresì vincente.

Sei un blogger? Copia la scheda del film