Trama del film Zero days

Stuxnet Ŕ un aggresivo virus informatico autoreplicante scoperto nel 2010. Commisionato anni prima dai governi degli Stati Uniti e di Israele per sabotare il programma nucleare iraniano, questo complesso malware si Ŕ per˛ diffuso in maniera incontrollabile, ben al di lÓ del suo iniziale target designato. Il regista Alex Gibney racconta a passo di thriller un passaggio storico cruciale: la prima volta che uno Stato sovrano ha creato un virus informatico con lo scopo esplicito di usarlo come arma contro una nazione ostile. E' l'ora zero di un nuovo modo di fare guerra.

