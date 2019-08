Trama del film Bring the soul: the movie

Il documentario mostra la boyband sudcoreana dei "Bring The Soul" alla fine del loro tour "LOVE YOURSELF" in Europa, dove le icone globali hanno tenuto 24 concerti in 12 cittÓ. Da Seoul a Parigi, il tour Ŕ stato un tripudio di energia e passione. Il giorno dopo l'ultimo concerto di Parigi, sul tetto della cittÓ, i ragazzi hanno dato vita a un after-party in cui hanno condiviso le loro storie come mai accaduto prima

Sei un blogger? Copia la scheda del film