Trama del film Animali fantastici: i segreti di silente

Il Professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald si sta muovendo per prendere il controllo del mondo magico. Non potendolo fermare da solo, incarica il magizoologo Newt Scamander di guidare una squadra di intrepidi maghi, streghe, Ť un coraggioso panettiere babbano in una missione pericolosa, dove incontreranno bestie vecchie e nuove e si scontreranno con La legione di seguaci di Grindelwald. Ma con la posta in gioco cosž alta, per quanto tempo Silente potrŗ restare in disparte?

Film collegati a ANIMALI FANTASTICI: I SEGRETI DI SILENTE

