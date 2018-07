Trama del film A modern family

Erasmus e Paul, hanno una vita stravagante e litigano costantemente, ma sono totalmente a loro agio nella loro vita sfarzosa fatta di feste lussuose e futili discussioni su salumi e insaccati. Erasmus ha un figlio biologico e a lungo dimenticato di nome Dale, il quale Ŕ ricercato dalla polizia e ha trovato rifugio in uno squallido motel assieme al figlio Bill. La polizia trova Dale e lo arresta, ma Bill riesce a fuggire attraverso una finestra portando con sÚ niente altro che la pagina consumata di una vecchia Bibbia sulla quale Ŕ scritto un indirizzo. Una sera, rientrati nella loro residenza a Santa Fe, Paul ed Erasmus organizzano una grande festa riservata ai cittadini pi¨ sofisticati e alla moda. Nel mentre, Bill raggiunge l'indirizzo dove Ŕ in pieno la festa. Bill si intrufola all'interno della casa e viene accompagnato da uno degli invitati davanti a Erasmus, che realizza che il bambino Ŕ in realtÓ suo nipote. Erasmus mette al corrente il compagno Paul, il quale Ŕ scioccato dall'improvvisa rivelazione, tanto che i due hanno unĺaccesa discussione su cosa fare con Bill. Paul inizialmente si rifiuta di tenere il bambino, ma alla fine sia lui che Erasmus si rendono conto di non avere altra scelta e decidono di ospitarlo per il tempo necessario a trovargli una sistemazione.

