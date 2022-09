Trama del film Amanda (2022)

Amanda rientra nella sua cittÓ natale, Torino, dopo aver vissuto a Parigi, ma non si trova per nulla a proprio agio nell'ambiente a cui in teoria appartiene, costruito sulla base della cerchia di amici dei genitori, ricchi borghesi proprietari di una catena di farmacie. Nonostante non abbia alcuna voglia di frequentare le figlie delle amiche della madre, un giorno accetta un incontro con una di loro, Rebecca, grazie alla quale scopre che esiste un mondo fatto di normalitÓ e problemi, lontano da quello dorato che i suoi genitori e i loro amici dipingono, soprattutto quando parlano dei propri figli.

