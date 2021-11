Trama del film 3/19

La vita di Camilla, avvocatessa di successo e una figlia ormai grande, viene sconvolta in una notte di pioggia a Milano. Un incidente stradale, di cui forse Ŕ responsabile, la coinvolge in un'indagine che la porterÓ molto lontana dai luoghi e dai paesaggi che Ŕ abituata a frequentare. Al suo fianco in questa strada misteriosa e incerta, cĺŔ Bruno, direttore dellĺobitorio, con cui Camilla ‐ mentre cerca di ricostruire la vita di un estraneo ‐ scopre sÚ stessa.

Sei un blogger? Copia la scheda del film