Trama del film 14 cameras

Quando una famiglia di quattro persone affitta una bella casa per le loro vacanze estive, il prezzo sembra troppo bello per essere vero. A loro insaputa, il lascivo proprietario ha allestito una serie di spy cam in tutta la casa, documentando i loro momenti più intimi e trasmettendoli dal vivo alla rete oscura.

